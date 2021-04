Ultime Castel Volturno – Terapie e palestra per Ospina

Dopo il pareggio interno contro l’Inter, il Napoli ha ripreso gli allenamenti questa mattina a Castel Volturno, in vista del match di giovedì alle ore 20,45 contro la Lazio. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato contro i nerazzurri hanno svolto il lavoro in palestra. Il resto del gruppo si sono impegnati in una prima fase con il torello e poi il passing drill. A seguire esercitazione tecnica e partitella a campo ridotto.

Terapie e lavoro in palestra per Ospina.

La Redazione