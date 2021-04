Ufficiale – Mourinho esonerato, il comunicato degli Spurs

Come riportato in precedenza, si attendeva solo la comunicazione ufficiale da parte del club inglese. Ed è arrivata da qualche minuto: José Mourinho è stato esonerato dal Tottenham. La notizia arriva direttamente dal sito del club con una nota: “Il Club annuncia che Jose Mourinho e il suo staff tecnico Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra sono stati sollevati dai loro compiti”.

“Il presidente, Daniel Levy, – prosegue la nota – ha dichiarato: “Jose e il suo staff tecnico sono stati con noi in alcuni dei nostri momenti più difficili come club. Jose è un vero professionista che ha mostrato un’enorme capacità di recupero durante la pandemia. A livello personale mi è piaciuto lavorare con lui e si rammarica che le cose non siano andate come avevamo previsto entrambi. Sarà sempre il benvenuto qui e vorremmo ringraziare lui e il suo staff tecnico per il loro contributo “.