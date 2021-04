UFFICIALE – Luigi De Laurentiis esonera Massimo Carrera

Il pareggio interno contro il Palermo è costato caro al tecnico del Bari Massimo Carrera, visto che è stato esonerato anche per una classifica non consona alle ambizioni della società pugliese. Ecco il comunicato ufficiale. “SSC Bari comunica di aver sollevato Massimo Carrera dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La Società, con stima e rispetto per l’uomo e il professionista, intende ringraziare Carrera per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi; a Lui ed al suo staff augura il meglio per il prosieguo della carriera”.

La Redazione