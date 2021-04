Prima e dopo la gara De Laurentiis ha dato il “cinque” a tutti gli azzurri

Gattuso sereno, squadra serena, il presidente De Laurentiis prima e dopo la partita con l’Inter è passato negli spogliatoi per «dare» il cinque ai calciatori azzurri. Così il dopo partita azzurro, il clima nello spogliatoio dopo il pareggio contro la squadra di Conte che aveva vinto le ultime 11 gare di campionato ed è lanciatissima verso lo scudetto. Prestazione di grande sostanza del Napoli, quella occorreva contro l’Inter e da oggi la squadra azzurra ricomincia già a pensare alla Lazio e si entrerà nel clima della prossima sfida importantissima per la Champions League. Poche parole di Gattuso che parlerà poi oggi come sempre nel primo giorno di ripresa di allenamenti alla squadra in vista del prossimo impegno.

Allo stadio presente il presidente De Laurentiis che come sempre ha assistito alla partita nella zona spogliatoi, il presidente aveva fatto sentire la sua vicinanza alla squadra prima della partita ed era già passato alla vigilia nell’hotel dove la squadra era in ritiro. Grande compattezza in questa volata finale per la Champions League con il Napoli a due punti dal quarto posto, occupato dalla Juve, a sette giornate dalla fine. Al futuro si penserà più avanti tra un mese, quando il campionato sarà finito e si separeranno le strade tra il Napoli e Gattuso. R. Ventre (Il Mattino)