Maurizio De Giovanni: “La Superlega è il torneo dei poverissimi ed offende chi vuole sognare”

Nel corso del Tg Rai 1 condotto da Giorgino, è intervenuto lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni sul tema della Superlega e non solo. “La Superlega? Non è altro un torneo dei poverissimi che serve ai club di appianare i debiti, andando contro chi ama questo sport. Oggi se un bambino vuole approcciare a questo mondo e vuole sognare, facendo queste manifestazioni, gli sogni l’entusiasmo. Uno del Benevento che vuole battere la Juventus anche in futuro, non potrà più farlo ed è la morte del calcio”.

La Redazione