Marolda: “Contro l’Inter Osimhen ha giocato male, hanno sbagliato staffetta Mertens doveva partire dall’inizio”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Francesco Marolda, giornalista.

“L’Inter aveva vinto 11 partite di fila, per loro il pareggio non cambia molto. Credo che invece il Napoli abbia fatto di necessità virtù: si è preso il punto ed è ancora lì ma ovviamente sarebbe stato ben diverso averne 2 in più. Osimhen ha giocato male ma non per colpa sua. Credo che abbiano sbagliato la staffetta: Mertens doveva giocare titolare per il tipo di partita che ha voluto fare il Napoli. Gattuso confermato? No, in pratica è già un ex allenatore del Napoli. Sia il Napoli che lui hanno deciso così, non ci trovo nulla di strano che Gattuso abbia contatti con altri club e possa essere a un passo dalla firma con la Fiorentina. Il Napoli non si farà influenzare da questo”.