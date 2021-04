Manolas si è preso la scena contro l’Inter. Che coppia con K2

In questo campionato Kostas Manolas non aveva dato prova del suo valore, anzi spesso era andato in difficoltà. Ad esempio commette fallo da rigore contro il Sassuolo, oppure male contro Simy e il Crotone. Ieri sera c’era l’Inter della coppia Lukaku-Lautaro Martinez, ma il difensore greco si preso la scena. Ottimi anticipi su Hakimi e chiusure sui calciatori avversari. Ben otto salvataggi, come il suo compagno di reparto Koulibaly, come nel finale sul terzino ex Real Madrid e Borussia Dortmund che poteva essere rete sicura. Quando Manolas gioca a questi livelli, diventa sempre più difficile superarlo, in velocità e a livello fisico. Giovedì per lui sarà derby visto che c’è il match contro la Lazio e ci terrebbe a fare un’altra prestazione super. Con K2 è una coppia dove si prendono pochi gol e il rendimento cresce di partita in partita.

La Redazione