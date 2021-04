Maksimovic, il suo essere a parametro zero lo avvicina all’ Inter

Ieri sera, dopo la gara contro il Napoli, Antonio Conte non ha voluto parlare di mercato futuro. Giustamente. Eppure, potrebbe essere proprio un azzurro, uno dei primissimi rinforzi per la sua squadra. Si tratta di Nikola Maksimovic. Il contratto del difensore serbo con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno. Il trasferimento, quindi, avverrebbe a costo zero. E’ il mercato dei svincolati, in generale, secondo quanto riportato da Tuttosport, ad offrire interessanti opportunità. Un altro nome degno di nota è quello di Jerome Boateng. Non ci sarà il suo rinnovo con il Bayern Monaco.