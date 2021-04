La Superlega porta Uefa e Fifa in tribunale: “Non potete escluderci”

Le notizie in merito all’ormai già famosa Superlega sono continue. Mentre si apprende che sarà la banca JP Morgan (la più grande banca del mondo) a finanziare l’operazione, con la conferma arrivata dalla stessa multinazionale, i 12 club che hanno creato questa sorta di altro calcio, ribellandosi a quello istituzionale, già annunciano i primi passi in tribunale contro Uefa e Fifa, viste le minacce delle due. L’Associated Press ha pubblicato il testo della lettera al presidente Fifa Gianni Infantino e a quello Uefa Aleksander Ceferin:

“Siamo preoccupati che la Fifa e la Uefa possano rispondere a questa lettera di invito cercando di prendere misure punitive per escludere qualsiasi club o giocatore partecipante dalle rispettive competizioni. I vostri comunicati ufficiali ci obbligano ad adottare misure per proteggerci da una tale reazione avversa, che non solo metterebbe a repentaglio l’impegno per un finanziamento, ma sarebbe illegale. Per questo motivo, SLCo (Super League Company) ha presentato una mozione dinanzi ai tribunali competenti al fine di garantire l’istituzione e il funzionamento della Competizione in conformità con le leggi applicabili. La competizione deve essere giocata insieme alle attuali competizioni nazionali di campionato e coppa, che sono una parte fondamentale del tessuto competitivo del calcio europeo. Non cerchiamo di sostituire la Champions League o l’Europa League, ma di competere ed esistere accanto a quei tornei”.