La moviola di Edmondo Pinna: Doveri “salvato” dal VAR

Non brillante la prova dell’internazionale Doveri, pure in una partita abbastanza semplice da arbitrare: ha tenuto una soglia del fallo abbastanza alta, a tutto vantaggio del match, mai tiratissimo. Dubbio in area dell’Inter, nell’incrocio Barella-Insigne, e in quella del Napoli, sul contatto Zielinski-Eriksen. Brutto l’errore sul rigore, poi tolto a fine gara: pulito De Vrij.



SUL PALLONE



Zielinski tira, De Vrij lo anticipa pulito sul pallone, è l’azzurro che calcia l’avversario. Doveri segnala in rapida successione, il rigore e poi l’offside, il VAR (Mazzoleni) controlla e, stabilito che non c’è fuorigioco (né di Mertens né dello stesso Zielinski) richiama l’arbitro per fargli vedere che non c’è fallo di De Vrij: OFR rapidissima.



NO RIGORE



Un episodio per area: Barella mette la gamba fra quelle di Insigne andando a caccia del pallone, contatto inevitabile, ma forse poco per i rigore. Come poca roba è la tirata di manica di Zielinski su Eriksen nella ripresa, in entrambi i casi ci sta far proseguire. Ancor più chiaro l’episodio dell’uscita di Meret sui piedi di Barella: pallone pieno.

Fonte: CdS