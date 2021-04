Il Mattino: l’attacco non va oltre la sufficienza, poco più Lorenzo

6,5 POLITANO

Spinge, chiude e sbaglia pochissimi passaggi. Nessun guizzo straordinario, ma tatticamente è prezioso, mettendo in difficoltà Darmian e Bastoni. Una furia il suo recupero su Eriksen ma è troppo schiacciato quando calcia di sinistro. Bello slalom ma prende la traversa.

6 INSIGNE

Barella supporta Hakimi e Skriniar nella chiusura degli spazi al capitano azzurro, cercato dai compagni riesce a ripulire quasi tutti i palloni consegnatigli per dare vivacità alla manovra. Cancella un gol dell’Inter con una diagonale pazzesca, determinante con il cross che viene deviato in porta da de Vrij.

6 OSIMHEN

L’Inter gli cancella la profondità, in particolare de Vrij non gli regala i metri necessari per la sgasata. Il nigeriano lavora bene per i compagni, non disdegna la sgomitata e agita i sogni del centrale olandese, inducendolo all’errore in occasione del vantaggio azzurro. Poi cala e fa posto a Mertens.