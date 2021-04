Il Mattino: dalla panchina nessun aiuto consistente

La panchina in campo

sv MERTENS

Il falso nove non riesce mai a creare situazioni di vera difficoltà anche se si muove bene tra i giganti interisti. Non è particolarmente ispirato, anche se di palloni veramente giocabili gliene arrivano davvero poco. Gioca a tutto campo sul fronte offensivo ma patisce la fisicità dei rivali.

sv ELMAS

Più spesso seconda punta al fianco di Mertens che centrocampista aggiunto, ma è chiaro che non ha scarico e non dà un vero supporto. Deve cercare di coprire i corridoi che si liberano spesso nel finale di partita e dal suo lato non passa più nessuno tra i centrocampisti dell’Inter.

sv BAKAYOKO

Il cambio che serve solo a perdere tempo e che è la prova che l’1-1 è un risultato che il Napoli si tiene ben stretto. Gioca subito un fallo, non deve consentire agli altri di verticalizzare tenendo conto che c’è grande stanchezza. Lotta e corre nei pochi minuti che Gattuso gli concede. Non semplice per uno che non gioca da tempo titolare.

sv HYSAJ

Visto che gli azzurri hanno davanti il miglior attacco della serie A, Gattuso preferisce non affidarsi all’albanese sulla sinistra, anche perché spesso quando viene attaccato a campo aperto giocando fuori posizione, non ha mai dato il meglio. In ogni caso, tocca davvero pochissimi palloni.