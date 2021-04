Gattuso, non funziona proprio tutto: i voti del CdS e del Mattino

A fine gara ha ricevuto i complimenti di Antonio Conte, Gattuso. Il tecnico del Napoli ha fermato la capolista reduce da 11 successi consecutivi. Non perfetta la squadra azzurra, che non aggredisce forse come dovrebbe ed alla fine pare accontentarsi. I quotidiani lo hanno “votato” così:

Gattuso 6 CdS

Non tutto funziona alla perfezione nel Napoli, all’inizio del primo tempo il ritmo troppo lento, all’inizio della ripresa l’eccessiva sofferenza sulla pressione dell’Inter, ma la sostanza è buona, con idee e un po’ di palleggio.

6,5 GATTUSO Mattino

Ferma la capolista dopo 11 partite, ma schiera la squadra con la tradizionale aggressività e con lo schieramento di sempre, perché non intende cambiare di una virgola. Il muro nerazzurro va attaccato con giudizio, cosa che ottiene dai suoi esterni. Al quarto posto resta ancora aggrappato ed è ovvio che poi da un certo momento in poi si accontenta anche di questo pareggio che non è da buttare.