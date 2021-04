Fabrizio Corsi (pres. Empoli): “De Laurentiis? Persona squisita. Contrario alla Superlega”

Nel corso di Radio Marte, durante il programma “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi. “SuperLega? Mi sembra un’assurdità. Si privano i tifosi dell’Empoli, del Frosinone o del Catania di giocare contro una grande squadra. Le energie sono scadute per tutti i settori imprenditoriali, c’è da stringere i denti per portare stabilità e consistenza a situazioni deficitarie. Per cui ritengo questa cosa assurda. Poi cosa vediamo, 4 volte l’anno Juventus-Atletico Madrid? La reputerei una cosa molto noiosa. A me non appassiona Ronaldo ma il giocatore del Catania che può andare a giocare in Serie A. Prevale per me la passione e la competenza rispetto ai numeri. Samuele Ricci al Napoli? Parliamo troppo di lui e se si parla troppo dei giovani non va bene, bisogna proteggerli. Io non sono riuscito a proteggerlo, ora poi basta dire una mezza parola e ai ragazzi arriva in mezz’ora. Napoli succursale dell’Empoli? La cosa mi fa onore, ho un rapporto splendido con De Laurentiis che è una persona squisita”.

