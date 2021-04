Difesa – Muro Manolas e Koulibaly contro l’attacco dell’Inter

6 MERET – Con personalità in uscita su Lukaku in avvio, reattivo in uscita ma viene salvato dai pali nel primo tempo e in entrambi i casi era praticamente fuorigioco. Il sinistro di Eriksen è imprendibile e poi è quasi sempre attento anche nei minuti finali quando deve salire un po’ più spesso e lo fa con puntualità.

6,5 DI LORENZO – Interessante il duello con Darmian: l’esterno azzurro tiene bene basso il dirimpettaio nerazzurro, anche se soffre di più di Mario Rui in fase di non possesso. Sfiora il gol con un colpo di testa ma poi gestisce bene le ripartenze assai pericolose che spesso arrivano dal suo lato nel secondo tempo.

7 MANOLAS – Si preoccupa principalmente di Lautaro e sfodera alcuni buoni interventi, riuscendo quasi sempre ad arrivare in anticipo. Attento a ogni dettaglio, due chiusure in scivolata su Hakimi e quella in pieno recupero praticamente decisiva e che vale quasi come un gol. Tornato ai livelli per cui è stato sempre apprezzato.

6,5 KOULIBALY – Alterna il duello rusticano con Lukaku alla necessità di supportare l’azione. Non sempre tiene sul belga, ma la battaglia è giocata ad altissima intensità, con un giallo inevitabile. Bene anche nella ripresa quando la qualità offensiva degli azzurri fa meno argine e i rischi a campo aperto sono maggiori.

6 MARIO RUI – Si propone tanto, tenendo basso con la pressione Hakimi, cercando sempre il supporto a Insigne e nel primo tempo si lascia apprezzare per la sua determinazione. Hakimi lo lascia sul posto nello scatto che porta poi all’1-1 ma poi è sempre presente nel sostegno sia in difesa che nel supporto offensivo.

La Redazione