Cericola: “In questo momento la Lazio non gioca bene, contro il Napoli giovedì sarà fondamentale”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Paolo Cericola, giornalista.

“La Lazio non gioca bene in questo momento, anche se fisicamente sta bene. Vengono fatti dei cambi che non sono all’altezza dei titolari e rischi di finire 4-4 nel finale. Adesso tra Napoli e Milan la Lazio non deve mai perdere, la partita di giovedì sarà un crocevia fondamentale. SuperLega? Lotito è infuriato”.