Centrocampo – Fabian Ruiz giganteggia nella linea mediana

6,5 FABIAN RUIZ – Ottimo avvio di partita, recupera diversi palloni, svaria dal centro-sinistra al centro-destra della mediana, spinge e trova la prima conclusione del Napoli verso lo specchio. Mette in grossa difficoltà Perisic poi cala a inizio ripresa per poi tornare ai livelli di prima nel finale della gara.

6 DEMME – Primo scarico per Koulibaly, si mette costantemente sulle tracce di Barella, sono diversi gli scontri anche con gli attaccanti nerazzurri quando si poneva quasi in posizione di terzo centrale, mentre i terzini che si alzano. Favorisce l’abbassamento del baricentro e la crescita dell’Inter.

6,5 ZIELINSKI – Molto bravo a creare più di un fastidio in pressione a Eriksen e Brozovic, strappa diversi palloni, come in occasione del vantaggio azzurro. Più volte seconda punta al fianco di Osimhen, fa qualsiasi cosa in fase offensiva anche se è apparto un po’ nervoso in qualche circostanza.

La Redazione