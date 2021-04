C’è il turno infrasettimanale: Napoli subito in campo per la ripresa

Dopo un paio di “settimane tipo”, il Napoli riprende il senza sosta. Il prossimo turno infrasettimanale, infatti, fa ritrovare tutti, già da oggi, in campo. Certo, il match contro l’Inter è stato dispendioso da un punto di vista fisico e mentale e quindi sono da ipotizzare delle novità in vista della sfida ai ragazzi di Inzaghi. Ieri sera, dopo l’abbraccio a fine gara, sono arrivati anche i complimenti di Conte a Gattuso: “Affrontavamo un Napoli al completo, una squadra che io consideravo tra le più attrezzate per vincere lo scudetto. Siamo venuti per giocare la gara e cercare i tre punti contro una squadra fortissima. Sapete cosa penso del Napoli? Senza infortuni la vedevo come una squadra in lotta per lo scudetto, poi questi infortuni gli hanno tarpato le ali”. Gattuso vuole centrare il traguardo Champions e poi valuterà quella che sarà la migliore scelta per il futuro tra le possibili nuove opzioni tra le quali la Fiorentina. Ora testa al campo e al Napoli. Contro l’Inter è proseguita la striscia importante del Napoli nel girone di ritorno, squadra al terzo posto per punti conquistati dietro Inter e Atalanta.