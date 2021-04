CdS: in difesa le mura greche fermano l’Inter

In difesa un duo niente male

Meret 6

Il lavoro più duro inizia dopo l’1-0 e l’uscita bassa, sui piedi di Barella, è un bel salvataggio. Anche prima del vantaggio si fa vedere con un’uscita fuori area per anticipare un contropiede nerazzurro. Imprendibile il sinistro di Eriksen.

Di Lorenzo 6

Fa una partita attenta, senza troppa spinta perché Darmian in questo periodo è un cliente che va controllato da vicino.

Manolas 7

Restano negli occhi gli ultimi due interventi pazzeschi su Hakimi, prima con una scivolata fuori area, poi di nuovo con un’altra scivolata, ma con un grado di pericolosità più alto perché è in piena area di rigore. E anche prima non commette errori.

Koulibaly 6,5

Il solito duellone con Lukaku. Per il fisico che li contraddistingue si può pensare solo a una sfida muscolare, ma non è così. C’è tecnica in quella battaglia.

Mario Rui 6

Per un tempo spinge tanto e spinge bene, pur sapendo che sulla sua fascia si sgancia Hakimi e si allarga Barella. Ma nella ripresa comincia a soffrire le scorribande dell’ex laterale del Borussia, come si vede chiaramente in occasione dell’1-1.