Boris Johnson sulla Superlega: “Dannosa per il calcio”

Boris Johnson, il premier inglese, condanna l’idea: «Una Superlega europea sarebbe molto dannosa per il calcio». Ma imbarazzata anche la presa di posizione dell’Eca, che teoricamente avrebbe come presidente Andrea Agnelli (che ieri era assente in Eca, così come tutti i club che hanno detto sì al progetto): «L’ECA si opporrebbe con ogni mezzo a un modello di Superlega chiusa». La minaccia anche di una richiesta di 50 miliardi di euro di danni.

