Attacco – Politano chiude in crescendo. Male Osimhen

Politano 6,5 – Senza troppi spunti nel primo tempo, nella ripresa accende i fuochi d’artificio mettendo in difficoltà Bastoni. Con un guizzo fantastico in mezzo all’area affollata centra l’incrocio dei pali.

L. Insigne 6,5 – E’ la sua iniziativa a portare il Napoli in vantaggio, ma il pezzo forte del suo primo tempo è l’anticipo su Hakimi nella propria area, trattasi di occasione sventata. Sta lì il senso del suo calcio, il capitano ora è un attaccante che ha una profonda, vorremmo dire completa, conoscenza del ruolo di esterno di questa epoca.

Osimhen 4,5 – Giocando così bassa, l’Inter gli toglie la profondità, ovvero l’arma più affilata del nigeriano. Senza spazio non sa come aiutare la squadra quando attacca, però potrebbe e dovrebbe farlo di più, tanto di più, nella fase difensiva. Per disinteressarsene, come fa lui, dovrebbe chiamarsi Ronaldo.

La Redazione