Il Napoli pareggia in casa contro l’Inter, recuperando un punto sulla Juventus che è al quarto posto in classifica. Per Gattuso però non arriva una buona notizia dal punto di vista disciplinare. Contro la Lazio, altro scontro diretto allo stadio Diego Armando Maradona, non ci sarà per squalifica, somma di cartellini, Diego Demme.

La Redazione