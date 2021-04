Sky Sport 24 – Napoli/Inter: gli azzurri senza Ospina, Conte con i titolarissimi

Napoli

Distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Questo il responso degli esami ai quali si è sottoposto Ospina. Niente Inter per lui, tra i pali tocca a Meret. Gattuso non potrà contare nemmeno sullo squalificato Lozano. Formazione quasi tutta fatta ma resta da capire come sta Zielinski: il polacco non è al meglio ma lo staff medico conta di metterlo a disposizione del mister. Non dovesse farcela, pronto Mertens ad agire sulla trequarti con Osimhen punta di riferimento.

Inter

Non ci dovrebbero essere grosse sorprese nell’XI titolare dell’Inter. Barella ha scontato il turno di squalifica ed è a disposizione. Ovviamente l’ex Cagliari sarà titolare in mediana. Davanti Lautaro Martinez, partito dalla panchina contro il Cagliari, ritorna al fianco di Lukaku. Perisic sta meglio ma per la fascia sinistra è duello tra Young e Darmian, con le quotazioni del secondo in salita. A destra invece ci sarà Hakimi. Indisponibili solo Kolarov e Vidal.

Fonte: SkySport24