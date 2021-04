SKY – Conte: “Consideravo il Napoli da scudetto, è stato sfortunato causa infortuni”

Il tecnico dell’ Inter, capolista, Antonio Conte, al termine della partita pareggiata contro il Napoli, interviene ai microfoni Sky per commentare la gara: “In questo momento dobbiamo concentrarci sul presente, non sappiamo cosa accadrà e quali saranno i programmi. Sono orgoglioso di questo gruppo che è cresciuto. Oggi si è vista una squadra che sa quello che fa e quello che vuole, anche nei momenti sfortunati come l’autogol. Mi ha reso felice il fatto che queste partite a volte le subisci e invece la squadra ha reagito, perché conscia dei propri mezzi e in fiducia. Loro erano al completo, io li ho sempre considerati una squadra da lotta scudetto, ma sono stati sfortunati per gli infortuni. Potevamo avere meno fame, potevamo giocarci qualche bonus e mettere in preventivo di non vincere, e invece i ragazzi erano sul pezzo”. “