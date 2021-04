SERIE B FEMMINILE – Doppio Moraca per il Pomigliano, la serie A è più vicina

Questo pomeriggio il Pomigliano, allo stadio “Ugo Gobbato”, ha affrontato la Riozzese Como e le ragazze di mister Tesse vince per 2-0. Per le campane decisiva la doppietta di Giusy Moraca, un gol per tempo. Per il resto sconfitta a Verona per il Tavagnacco e pari casalingo per il Ravenna contro il Vicenza. Domenica trasferta a Pontedera, basta un punto, con la sconfitta del Tavagnacco e pari del Cesena, e sarà massima serie matematica.

Orobica-Lazio 0-3

Cesena-Brescia 2-0

Chievo Verona Women’s-Tavagnacco 3-1

Lady Cittadella-Pontedera 1-0

Pomigliano-Riozzese Como 2-0

Ravenna Women-Vicenza 1-1

Roma femminile-Perugia 4-0

A cura di Alessandro Sacco