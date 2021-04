Serie A/ Torino-Roma 3-1: Il Torino in rimonta batte la Roma!

Dopo un primo tempo che ha visto un Torino straripante, ma una Roma in vantaggio e molto pericolosa in contro piede, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 50esimo, Ibanez di testa sfiora il palo. Al 53esimo, ancora Roma con Carles Perez che difronte a Milinkovic-Savic calcia trovando la deviazione dell’estremo difensore serbo. Al 57esimo, il Torino pareggia grazie al colpo di testa di Sanabria su cross di Ansaldi. Al 71esimo, il Torino compie la rimonta con il destro di Belotti deviato da Mirante sui piedi del neoentrato Zaza che in tap-in ha insaccato. Al 78esimo, sugli sviluppi di un corner, la palla arriva a Mandragora che lascia partire un missile centale deviato in angolo da Mirante. All’83esimo, Dzeko di testa spizza sul secondo palo, con la sfera che esce di pochissimo. All’85esimo, Diawara fa fallo al limite dell’area di rigore prendendo il secondo giallo e quindi l’espulsione. Al 92esimo, il Torino la chiude, con il recupero palla di Belotti su Fazio e il cross in mezzo per Rincon cheha gonfiato la rete. Dopo 4 minuti di recupero è terminato il match.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic ( 70′ Rincon), Mandragora, Verdi ( 82′ Baselli ), Ansaldi; Sanabria ( 70′ Zaza ), Belotti. All.: Nicola.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Fazio; Reynolds ( 75′ Karsdorp ), Villar ( 82′ Pastore ), Veretout ( 65′ Diawara ), Peres; Perez, Pedro ( 46′ Mkhitaryan ); Mayoral ( 75′ Dzeko ).

All.: Fonseca

Ammonizioni: 51′ NKoulou (T), 65′ Verdi (T), 74′ Diawara (R)

Marcatori: 3′ Borja Mayoral (R), 57′ Sanabria (T), 71′ Zaza (T), 92′ Rincon (T)

Espulsioni: 85′ Diawara (R)