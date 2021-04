Serie A/ Torino-Roma 0-1 (1T): Torino straripante, ma Roma in vantaggio!

Questa sera alle ore 18:00, va in scena il match tra Roma e Torino, valido per la 31esima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 3′, la Roma sblocca subito il risultato grazie ad una splendida azione inizita con il colpo di tacco di Pedro in profondità per Borja Mayoral che ha insaccato. Goal convalidato dopo un check del VAR. Al minuto 10′, Verdi su punizione impegna Mirante in un’ottima respinta a mano aperta. Al 15esimo, doppia chance per il Toro, con un sinistro di Ansaldi deviato centralmente da Mirante sui piedi di Lukic che da ottima posizione ha calciato alto. Al 21esimo, Verdi ha crossato trovando la volè di Sanabria che è uscita di pochissimo. Al 26esimo, ci prova Belotti con un destro a giro a lato di pochissimo; un minuto dopo il Torino vicinissimo al vantaggio con Ansaldi, che di destro ha trovato un pò impreparato Mirante che deviando il pallone stava per farlo entrare nella sua porta. Al 33esimo, Pedro perde palla in area di rigore, ne approfitta Lukic che calcia però centrale, permettendo la deviazione di Mirante. Al 39esimo, la Roma in contropiede con Pedro calcia in porta trovando la respinta di Milinkovic-Savic sui piedi di Borja Mayoral che calciando ha trovato la deviazione di Izzo in corner. Dopo 1 minuto di recupero è terminato il pimo tempo

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All.: Nicola.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Fazio; Reynolds, Villar, Veretout, Peres; Perez, Pedro; Mayoral.

All.: Fonseca

Ammonizioni:

Marcatori: 3′ Borja Mayoral (R)