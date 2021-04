SERIE A – Napoli-Inter 1-1, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli questa sera ha affrontato la capolista Inter per cercare punti per la zona Champions e il primo tempo è stato positivo. Gli azzurri pressano e concedono poco ai nerazzurri. Bene Fabian Ruiz, quasi da regista e Insigne come sempre un guerriero. Gli ospiti colpiscono la traversa con Lukaku. I partenopei passano in vantaggio, cross del capitano, Handanovic la devia nella propria porta. Ancora un legno per l’Inter e sempre con il belga, stavolta il palo. Nella ripresa i nerazzurri pareggiano con il diagonale vincente di Eriksen. Il Napoli riprende ad attaccare e sfiora la rete del successo con Politano che coglie il palo. Un pareggio che tiene gli azzurri in corsa per la Champions e giovedì c’è la Lazio. Ecco le pagelle della sfida dello stadio Diego Armando Maradona.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Prosegue l’ottimo momento dell’ex Empoli che ha difeso con ordine, senza concedere nulla al pericoloso Darmian. Anche la ripresa tiene alta la guardia e non cala anche sul neo entrato Perisic.

Manolas 7 – Se si esclude la respinta sul gol di Eriksen, il difensore greco non ha sbagliato nulla. Chiusura su Lautaro con un certa continuità, ma il capolavoro lo fa su Hakimi che chiude in maniera perfetta. Questo era il giocatore che a Roma rimpiangono.

Koulibaly 6,5 – Il giocatore senegalese stasera aveva Lukaku, non certo un cliente facile da marcare, ma come sempre lo tiene a bada. A tratta soffre, ma nella ripresa è perfetta la sua marcatura. Prova come sempre importante in queste notti speciali.

Demme 6,5 – Il centrocampista tedesco, stasera aveva di fronte un centrocampo non proprio facile, conferma di essere in grande forma. Primo tempo che non sbaglia nulla, nella ripresa a volte è stanco, ma non demorde. Peccato per il giallo che gli farà saltare la Lazio.

Fabian Ruiz 6,5 – Il mediano spagnolo nel primo tempo giganteggia in mezzo al campo e gioca quasi da regista. Nella ripresa per poco non arriva sul pallone. Cala, ma è sempre vigile fino al momento del cambio.

Politano 6,5 – La prova dell’ex era molto attesa e nel primo tempo ha giocato bene in difesa. Chiude bene su Lautaro Martinez. Nella ripresa spinge in avanti e coglie la traversa. Giocatore in crescita.

Insigne 6,5 – La prova del capitano, come sempre è stata generosa. Quando può cerca di spingere in avanti e dal suo cross nasce l’autorete di Handanovic. Salva sul cross di Darmian. Corre come un forsennato nella ripresa e non molla fino alla fine della gara. E’ l’emblema del sacrificio azzurro.

Flop

Osimhen 5 – Dopo le ultime prove convincenti contro Juventus e Sampdoria, stasera il nigeriano è andato in affanno contro la difesa dell’Inter. A tratti nel primo tempo cerca di pressare Handanovic e la difesa. Nella ripresa non fa salire la squadra e Gattuso si arrabbia.

A cura di Alessandro Sacco