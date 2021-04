Serie A, Milan-Genoa: 2-1. Vittoria importantissima per i rossoneri

Per il lunch match della 31^ giornata del campionato di serie A, il Milan ospita il Genoa . I rossoneri in piena lotta per un posto Champions dovranno fare di necessità virtù, e rinunciare allo squalificato Ibrahimovic . Nel Genoa di Ballardini sarà assente sempre per squalifica il capitano Criscito. Dopo i primi minuti di studio, il Milan sblocca la gara al 13° con Un diagonale dal limite dell’area di Rebic. Il Genoa sembra accusare il colpo, ed al 19° rischia di capitolare ancora, con Leao che tira da buona posizione ma Perin si oppone. Passano i minuti ed il Genoa prende coraggio, al 27° Destro si fa respingere da Donnarumma un insidioso diagonale. Al 37° lo stesso Destro trova il pareggio con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La ripresa si apre con una clamorosa occasione da goal per Rebic che da pochi passi spara alto. Il Milan torna in vantaggio al 68°: sul calcio d’angolo battuto la palla non viene toccata da nessuno e colpisce Scamacca, girato di spalle, beffando Perin. Al 86° clamorosa doppia occasione per il Genoa, che si vede ribattere per ben due volta sulla linea di porta due tiri di Masiello prima e di Behrami poi, a Donnarumma battuto. Finale che vede il Milan in notevole difficoltà, l’arrembaggio genoano non si concretizza ed il Milan trova una vittoria pesantissima in una domenica che potrebbe essere determinante per la lotta in chiave Champions.

MILAN-GENOA 2-1

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Kalulu (62′ Dalot), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (73′ Tonali), Kessiè; Saelemaekers (62′ Brahim Diaz), Calhanoglu, Rebic; Leao (62′ Mandzukic). All. Pioli



GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione (56′ Biraschi), Strootman (83′ Behrami), Badelj, Zajc, Cassata (74′ Pandev); Destro (56′ Pjaca), Scamacca (74′ Shomurodov). All. Ballardini

13′ Rebic (M), 37′ Destro (G), 68′ aut. Scamacca (M)

A cura di DAVIDE D’ANGELO