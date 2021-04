SERIE A FEMMINILE – San Marino Academy-Hellas Verona 0-2, scaligere salve

Quest’oggi per il San Marino era l’occasione per allungare sul Napoli femminile, vista la sconfitta delle azzurre contro l’A.c. Milan, ma la squadra di Alain Conte perde in casa per 0-2 contro l’Hellas Verona. Per le scaligere una rete per tempo realizzata da Nichele e Sardu. Ora per il San Marino, dopo la sosta un altro scontro diretto contro il Napoli a Barra, una finalissima.

SAN MARINO-HELLAS VERONA 0-2

Marcatrice: 29′ pt Nichele, 19′ st Sardu

San Marino: Ciccioli; Montalti, De Sanctis, Micciarelli (dall’11’ st Muya), Menin (dal 20′ st Baldini), Brambilla, Musolino (dall’11’ st Rigaglia), Chandarana (dal 20′ st Corazzi), Kunisawa, Barbieri, Landa (dal 26′ st Vecchione)

A disp.: Salvi, Nozzi, Venturini, Costantini

All.: Vagnini

Hellas Verona: Durante; Ledri, Solow, Meneghini, Sardu, Bragonzi (dal 23′ st Marchiori), Mella, Jelencic, Nichele, Santi (dal 41′ st Susanna), Ambrosi

A disp.: Gritti, Perin, Colombo, Oliva, Motta, Mancuso, Zoppi

All.: Pachera

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (Sez. AIA Livorno)

Assistenti: Veronica Vettorel (Sez. AIA Latina), Lucia Abruzzese (Sez. AIA Foggia)

NOTE. Ammonita: Santi

