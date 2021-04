SERIE A FEMMINILE – Non si ferma la capolista Juventus. Netta sconfitta del Napoli

Oggi per la Juventus c’era il test più insidioso per il finale di stagione, la trasferta sul campo del Sassuolo, terzo in classifica, ma le ragazze di coach Guarino vincono per 0-3. Mattatrice del match Valentina Cernoia che realizza una doppietta, a segno anche la brasiliana Maria Alves. Nell’altra sfida delle ore 12,3o netta sconfitta del Napoli femminile di Pistolesi sul terreno dell’A.c. Milan. Per le rossonere le reti di Bergamaschi, Hasegawa, Dowie e nella ripresa dell’ex Giacinti. Nel pomeriggio lo scontro salvezza San Marino Academy-Hellas Verona Women.

La Redazione