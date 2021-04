Serie A 31 °giornata: L’ Atalanta batte la Juventus. Spettacolo all’ Olimpico!

Serie A 31 °giornata, gare delle 15 :

Dopo 20 anni l ‘Atalanta riesce a battere la Juventus. A decidere l’ incontro è Malinosky che nel finale con un tiro da fuori area, deviato poi da Alex Sandro, permette alla Dea di superare i bianconeri. Partita senza storia per il Bologna che supera facile per 4-1 lo Spezia. Orsolini la sblocca dal dischetto, poco dopo Barrow firma il raddoppio. Ismajli la riapre, ma nella ripresa una doppietta di Svanberg pone fine ad ogni speranza di rimonta. Tanti gol anche all’Olimpico che vede vittoriosa la Lazio, ma che l ha vista anche faticare nella ripresa contro il Benevento, con un rocambolesco 5-3 finale. Inizio tranquillo per i biancocelesti che grazie ad un autorete di De Paoli passano in vantaggio. Savic e Correa su rigore firmano il momentaneo due e tre a zero, ma Sau allo scadere del primo tempo riapre il match. Nella ripresa altra autorete degli ospiti, stavolta con Montipó. Ma Viola su rigore e Gkik al minuto 85 fanno sperare i campani nel pari. Ma in contropiede nel recupero Immobile firma il definitivo gol vittoria.

Risultati finali :

Atalanta – Juventus 1-0

Bologna – Spezia 4-1

Lazio – Benevento 5-3