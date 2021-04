Questa sera contro l’Inter Lorenzo avrà un compito, andare in pressione su Hakimi

Parte il rush finale del campionato con l‘Inter, ostacolo durissimo contro la capolista lanciatissima verso lo scudetto che ha vinto tutte le partite del girone di ritorno. Insigne proverà a lasciare il segno come ha fatto in tante occasioni in questa stagione, la sua continuità di rendimento sarà più che mai importane in queste ultime otto partite. Giocherà dal primo minuto nella solita posizione a sinistra tra i tre alle spalle della punta centrale con il compito di accentrarsi palla al piede per l’assist o il tiro in porta. Ma sarà anche il primo a dover andare in pressione su Hakimi, il terzino destro dell’Inter pericolosissimo in fase di spinta. Lorenzo infatti è determinante non solo per il suo apporto nel reparto offensivo ma anche per il suo contributo prezioso in fase di non possesso garantendo così sempre il giusto equilibrio. R. Ventre (Il Mattino)