PRIMAVERA FEMMINILE – Il Napoli centra con anticipo i paly-off scudetto

Grande soddisfazione per il nostro settore giovanile presieduto da Alessandro Maiello e supervisionato dal direttore tecnico Gerardo Guarino.

La Primavera allenata da mister Pasquale Illiano ha infatti superato il Perugia per 6-0 con la doppietta di Penna e le reti di Lupoli, Maddaluno, Errichelli e De Biase e con un turno di anticipo si è qualificata per i play off scudetto.

Le azzurre – che nell’ultima giornata della regular season saranno impegnate in casa della Fiorentina – si sono già garantite il quarto posto in classifica che dà accesso alla fase finale del campionato.