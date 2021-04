Premier League – M.United show, West Ham ko, pari Tottenham

Giornata spezzata in Premier League per gli impegni della semifinale di FA Cup. Approfitta del “riposo” del Manchester City lo United che stende 3-1 il Burnley nella 32a giornata e va a -8 punti dalla capolista. Cade il West Ham, che perde 1-0 a Newcastle, rimane al quarto posto ma ora deve aspettare la risposta del Chelsea. Finisce 2-2 lo scontro dal sapore europeo tra Everton e Tottenham con gli Spurs che mantengono il settimo posto a +1 punto proprio sui Tooffes. Ancora uno stop per l’Arsenal, che impatta 1-1 con il Fulham nel derby londinese con i Cottagers che accorciano a -6 punti dalla zona salvezza. Arriva infine il primo verdetto ufficiale: con la sconfitta per 1-0 a Wolverhampton lo Sheffield è matematicamente retrocesso in Championship