Ora Insigne ritrova Conte che fu il suo”allenatore”

Ritrova Conte da avversario, il ct del gruppo azzurro di cui fece parte agli Europei 2016 in Francia. Un’avventura bellissima con l’Italia che si fermò solo ai calci di rigore contro la Germania nei quarti di finale dopo aver eliminato la Spagna agli ottavi. Insigne diede il suo contributo negli spezzoni di partita contro Spagna e Germania in cui venne impiegato dal ct azzurro che lo schierò titolare nel match del girone contro l’Irlanda. Ora Insigne è cresciuto moltissimo anche in Nazionale ed è uno dei punti fermi dell’Italia di Mancini in vista degli Europei, la sua qualità è fondamentale per il reparto offensivo, le sue giocate fanno la differenza in attacco. R. Ventre (Il Mattino)