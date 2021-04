Nappi, agente Luperto: “Il mercato azzurro passerà dal traguardo finale”

Diego Nappi, agente di Luperto è intervenuto a linterista.it, ecco le sue parole: “Sarà una partita tra due squadre importanti, il Napoli non può fare passi falsi perché insegue il traguardo Champions. Scudetto nerazzurro? Sembra quasi indirizzato, ma conoscendo l’allenatore dell’Inter non mollerà nulla fino alla fine. Anche Gattuso ha la stessa mentalità di aggressività e grinta, a fare la differenza saranno i tanti giocatori importanti in campo. Da Mertens a Insigne fino a Lukaku e Lautaro. Mercato delle due squadre? Quando una squadra vince lo Scudetto con vantaggio notevole è difficile puntellarla. Per quanto riguarda il Napoli bisognerà vedere se andrà in Champions oppure no, il mercato azzurro passerà dal traguardo finale”.