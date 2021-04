Napoli-Inter: tra possibili addii e un obiettivo fondamentale

La gara che andrà in scena domenica sera avrà un valore molto particolare per il Napoli. A prescindere dallo spettacolo che un match come quello contro l’Inter può regalare, si tratta questa volta di una gara con un significato molto importante. Stiamo parlando dell’obiettivo a cui sta puntando attualmente il club azzurro, ovvero rientrare tra le prime quattro posizioni in classifica.

Importanza della Champions

La volata per un posto nella massima competizione europea che si è venuta a creare da un lato è assolutamente affascinante, dall’altra parte rischia di essere davvero deleteria per alcune squadre. Parliamo di squadre come Milan, Juventus e Napoli, che se non dovessero raggiungere l’obiettivo dovrebbero, per forza di cose, ridimensionare parzialmente la propria rosa. Questo perché verrebbero a mancare i rilevanti introiti della Champions, ancor più importanti in questi periodi di pandemia, dove non si è riusciti a trarre profitti adeguati.

Info sul march: chi è favorito?

Se da un lato è vero che le sale da gioco siano ancora chiuse, dall’altro si è registrato un aumento della fruizione direttamente online. Ovviamente non soltanto per quanto riguarda le scommesse, ma anche per i casino esteri con bonus senza deposito. Sarà probabilmente un match molto equilibrato, ma che vede partire favorita l’Inter, almeno stando a quanto ritenuto dai vari book. La vittoria dei nerazzurri è quotata 2,20, mentre quella del Napoli 3,20.

A prescindere da ciò, va detto che si tratta di una gara molto delicata. Nella stessa giornata, infatti, si affronteranno anche Atalanta e Juventus, dirette concorrenti per arrivare tra le prime quattro. Una vittoria contro l’Inter, rappresenterebbe per il Napoli la possibilità di guadagnare matematicamente dei punti su una delle due squadre. La classifica, attualmente, vede il Milan al secondo posto, a 63 punti, la Juventus a 62, Atalanta a quota 61 punti e Napoli a 59.

Problemi per Gattuso

Gattuso dovrà affrontare qualche problema di formazione, o meglio mancherà un giocatore molto importante: Lozano. L’esterno messicano ha ricevuto un’ammonizione, da diffidato, contro la Sampdoria per un fallo sull’estremo difensore blucerchiato, e dovrà saltare il big match contro l’Inter. Quasi certamente il tecnico calabrese dovrebbe puntare su Politano, con Osimhen punta centrale e Insigne a sinistra. Tra i pali dovrebbe esserci Ospina, mentre a centrocampo Fabian Ruiz, Demme e Zielinski.

Per quanto riguarda l’Inter, invece, da segnalare la probabile assenza di Arturo Vidal. Il centrocampista ex Barcellona mancherà a causa di un fastidio muscolare accusato durante il riscaldamento della gara contro il Cagliari. Appare molto difficile un suo recupero in extremis. Tornerà, però, Lautaro Martinez, al fianco di Lukaku, dal primo minuto. Anche Barella partirà sicuramente titolare, dopo il turno di squalifica contro la sua ex squadra. Conte dovrebbe affidarsi a Skriniar e de Vrij come centrali di difesa.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Di seguito le probabili formazioni del match:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen All. Gattuso

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Eriksen, Brozovic, Barella, Darmian; Lukaku, Lautaro All. Conte

La Redazione