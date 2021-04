Napoli-Inter è la sfida di Alex Meret, i nerazzurri sono sulle sue tracce!

Questa sera andrà in scena Napoli-Inter, sfida che vede impegnato Alex Meret dal pimo minuto. Quest’ultimo, ha proprio il futuro in bilico tra le due squadre. Quest’anno il portiere talentuoso italiano ha giocato solo 20 partite, alternandosi con Ospina, cosa che gli ha fatto praticamente perdere la qualificazione all’europeo. Meret è attenzionato proprio dall’Inter, che però trova il muro di De Laurentiis che lascerebbe partire il 24enne solo in caso di un’offerta irrinunciabile, dato che ha anche un contratto in scadenza nel 2023. Tutto dipenderà dal prossimo allenatore azzurro, che deciderà se puntare o meno su di lui.

Fonte: CM.com