Moriero, ex Napoli: “L’Inter cercherà di colpire in contropiede”

Francesco Moriero, ex Napoli, è intervenuto a TMW, ecco le sue parole: “Il Napoli deve vincere a tutti i costi per rimanere agganciato alla corsa Champions, sono due squadre con allenatori caratterialmente simili. L’Inter cercherà di colpire in contropiede. Credo che anche il pari andrebbe bene ma Antonio Conte non si accontenterà. Ormai è una squadra difficile da battere. L’ambiente ha entusiasmo e coinvolge, vedo un gruppo solido. Scudetto? Sì, direi che il discorso è quasi chiuso”.