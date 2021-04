Mentre Gattuso “studia” la strategia, spariscono like social

Nessun assalto alla baionetta. Imporre il gioco, puntando sulla forza di Osimhen, ma senza farsi imbrigliare dal bunker che è la squadra di Conte. Sembra essere questo l’imperativo categorico di Gattuso. Limitare le ripartenze dell’Inter: accorciare subito, prima ancora che Lukaku abbia la palla e non indietreggiare quando l’attaccante belga avanza. L’ Inter viene da un filotto di 11 vittorie consecutive, l’ultima sconfitta il 6 gennaio, giorno anche dell’ ultimo ko azzurro al Maradona contro lo Spezia. Ieri, la vigilia si è tinta di “giallo”. Social. In mattinata spunta un like del patron azzurro sull’invito di un tifoso a confermare Gattuso sulla panchina azzurra. Si è pensato ad un segnale di disgelo tra presidente e allenatore, ma in serata il like è sparito lasciando il…mistero! D’altra parte, se adesso De Laurentiis riprendesse a parlare di rinnovo con il suo allenatore, probabilmente troverebbe davanti a sé un muro di gomma. Il no di Gattuso sarebbe categorico, perché non ha ancora digerito il lungo silenzio del patron davanti alle voci (fasulle) di un suo esonero. Ma il caso non si pone: De Laurentiis non sembra intenzionato a fare marcia indietro. Oggi sarà in ogni caso allo stadio, con il tradizionale saluto alla squadra in compagnia del figlio Eduardo.

Il Mattino