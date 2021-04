LIVE SERIE A – Napoli-Inter, ecco con quali maglie scenderanno le due squadre

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Doveri; Ass1: Costanzo; Ass2: Ranghetti; IV: Marini; VAR: Mazzoleni; AVAR: Paganessi

19,08 – Napoli e Inter sono pronte per il posticipo ecco le maglie che indosseranno stasera.

18,40 – Prime immagini dello stadio Diego Armando Maradona, attraverso il twitter dell’Inter. Nerazzurri attesi dalla sfida contro il Napoli.

Il Napoli giocherà con la nuova maglia Marcelo-Burlon con i colori blu, mentre l’Inter con la casacca da trasferta bianca.

Il tanto atteso posticipo dello stadio Diego Armando Maradona, tra il Napoli e l’Inter, si giocherà probabilmente con il temporale e poi schiarite con miglioramento nel finale di gara.

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 20,45, si giocherà Napoli-Inter, nerazzurri contro la capolista autrice di 11 vittorie di fila. All’andata finì 1-0, con il gol dal discetto con Lukaku, ma gli azzurri non demeritarono. Per Gattuso assenti Ospina e Ghoulam per infortunio e Lozano per squalifica. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione