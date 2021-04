L’entourage di Meret si guarda intorno, Marotta ha già scritto il nome

Giovane e di talento, Alex Meret. Logico voglia giocare di più. L’alternanza continua con Ospina non lo soddisfa. E, nonostante la stima del presidente De Laurentiis, insieme al suo entourage si sta guardando intorno in vista della prossima stagione. Lo sottolinea anche Tuttosport. “Questa alternanza che dura da stagioni ovviamente non ha reso felice Meret, tant’è vero che, nonostante De Laurentiis sia un suo tifoso e non voglia liberarlo, l’entourage del portiere si sta guardando intorno. Il suo agente è quel Federico Pastorello che ha molti legami con l’ambiente nerazzurro”. E, visto che il portiere titolare dell’ Inter, quell’ Handanovic che nella gara di andata degli azzurri a San Siro fu a dir poco strepitoso, non è più un ragazzino, è proprio Meret ad essere finito sull’ agenda interista. Si Legge ancora: “Meret è uno dei portieri presenti sul taccuino di Marotta e Auslilio. La dirigenza nerazzurra non sa ancora quali saranno i margini di manovra in estate e se potrà pensare a un investimento anche per il ruolo di portiere: Handanovic rimarrà e potrebbe rinnovare fino al 2023, ma l’idea di affiancargli un vice dal valore elevato per preparare la successione con gradualità è lì da tempo”.