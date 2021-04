Inter, una muraglia: Gattuso ha provato “soluzioni nuove”

L’ Inter può solo perderlo da sola, lo scudetto. Ormai, appare chiaro. Quindi, nella sfida del Maradona di questa sera, è sicuramente il Napoli di Gattuso a rischiare di più. La bagarre Champions coinvolge molte squadre in un pugnetto di punti. Uno stop complicherebbe mitissimo la situazione. La Gazzetta dello Sport fa riferimento allo spirito con cui il tecnico degli azzurri sta preparando la gara, ma anche a qualche variante che riguarderà il modo di attaccare della squadra partenopea. Si legge: “Non basterà giocar bene contro una squadra solida: l’Inter è capace di farti gol in qualsiasi momento. In questi giorni ha provato soluzioni d’attacco nuove per cercare di superare la muraglia nerazzurra”.