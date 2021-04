Insigne, la scalata del capitano continua contro l’Inter

Insigne guida l’assalto all’Inter, il capitano azzurro sta vivendo una stagione fantastica e ha cominciato il 2021 nel migliore dei modi. Quindici reti in campionato, il capocannoniere del Napoli, e in più cinque assist, numeri importanti per Lorenzo, sempre più l’uomo in più. Un trascinatore nella corsa Champions League, otto partite decisive a cominciare da quella di stasera contro l’Inter al Maradona.