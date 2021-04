Il club Sky, al momento, boccia Osimhen: “E’ acerbo, non si libera”

Al termine della gara del Maradona, il club Sky analizza la prestazione dell’ attaccante azzurro, Osimhen. I tre opinionisti sono più o meno tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Il nigeriano sembra ancora troppo acerbo, non incide e deve crescere. “Osimhen non mi è piaciuto, l’aspetto negativo della partita del Napoli è stata la sua prestazione. È giovane, migliorerà nei suoi difetti. Sembra che se gioca di istinto fa cose buone, ma quando è chiamato a soluzioni per la squadra è meno pronto”. dice Marchegiani. “A me sembra che sia ancora troppo acerbo in area. Non so se sia questione di allenamenti, non è in fiducia, è rimasto fuori tanto, ma dentro l’area sembra quasi facile marcarlo perché non si libera”, aggiunge Costacurta. “Ha dei limiti, deve maturare” è il pensiero di Sandro Piccinini.