Gattuso vuole sfatare il “tabù” Conte, mentre il suo futuro è già deciso

Nel calcio ci sono dei tabù da sfatare, che vanno al di là dei derby personali da ex giocatore e allenatore del Milan. Stasera Gattuso vuole vincere, niente calcoli nella corsa Champions, ma soprattutto Antonio Conte. Da quando è il tecnico del Napoli il tecnico di Corigliano Calabro non ha mai vinto in campionato l’allenatore nerazzurro e stasera sarebbe la serata ideale. Gattuso ormai è sulla panchina degli azzurri, ma è un separato in casa, visto che a fine stagione ognuno andrà per la propria strada. Si vive in un clima di ritrovata serenità, ma sarà difficile, anche in caso di arrivo tra le prime 4 di cambi di rotta da entrambe le parti. Il tecnico del Napoli, piace alla Fiorentina, ma non si escludono altre panchine, ma lui non ci pensa e vuole fare un regalo all’intero ambiente partenopeo, entrare in zona Champions.

La Redazione