Gattuso ha scelto il terzino sinistro e la punta per il match contro l’Inter

Questa sera il Napoli cercherà il successo contro la capolista Inter, per tenere il passo della zona Champions, sapendo già il risultato di Atalanta-Juventus. Per fortuna anche ieri pomeriggio l’esito dei tamponi ha dato esito negativo, quindi si potrà pensare alla gara contro i nerazzurri. Il tecnico degli azzurri Gattuso ha fatto le sue scelte di formazione. Sulla fascia sinistra Mario Rui avrebbe vinto il ballottaggio con Hysaj. In attacco invece Osimhen in vantaggio su Mertens, il belga però resta in ballottaggio con Zielinski, nel caso che il polacco non stesse bene dal punto di vista fisico.

La Redazione