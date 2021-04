[Formazioni] Napoli-Inter, Gattuso recupera Zielinski. Darmian in vantaggio su Young

Questa sera alle ore 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà l’Inter, nel posticipo della trentunesima giornata. Per Gattuso la buona notizia è il recupero di Zielinski, ma solo all’ultimo deciderà se mandarlo in campo, dov’è pronto Mertens. Per il resto Politano al posto dello squalificato Lozano. A sinistra nelle ultime ore sembra Mario Rui in vantaggio su Hysaj. In casa nerazzurra Darmian avrebbe vinto il ballottaggio con Young a sinistra. In attacco la coppia Lukaku-Lautaro Martinez.