De Zerbi vicinissimo ad allenare lo Shakhtar Donetsk

Le parole di ieri dopo Sassuolo-Fiorentina, di Roberto De Zerbi, fanno pensare che la sua esperienza a Reggio Emilia sia ormai agli sgoccioli. Nelle ultime ore sembra sempre più probabile che la destinazione del tecnico nativo di Brescia sia lo Shakhtar Donestk, occasione a livello internazionale di mettersi in evidenza. De Zerbi piace al d.s. della squadra ucraina Boto, perchè lo vede come allenatore ideale. Si è in fase avanzata per un’esperienza importante per il tecnico del Sassuolo ed ex Foggia e Benevento. Lo riporta Tmw.

La Redazione